В Щелкове вблизи деревни Хлепетово идет ремонт пешеходной части моста
Фото - © Пресс-служба Администрации г.о. Щёлково
На окраине городского округа Щелково вблизи деревни Хлепетово продолжается ремонт пешеходной части моста через реку Мележа. Работы проводит «Мосавтодор». Об этом сообщает администрация округа.
В рамках планово-предупредительного ремонта специалисты заменят асфальтобетонное покрытие тротуара, систему водоотвода, а также металлические и перильные ограждения. Для безопасного передвижения пешеходов работы на мосту выполняются поочередно с двух сторон.
Мостовое сооружение играет важную роль в обеспечении сообщения между жителями близлежащих деревень.
Полное завершить работы и открыть пешеходное движение планируется к концу июля.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратил внимание на важность строительства дорог.
Строящиеся автомобильные объекты очень важны и должны быть завершены качественно в срок, сообщил он.