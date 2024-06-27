В Щелкове вблизи деревни Хлепетово идет ремонт пешеходной части моста

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На окраине городского округа Щелково вблизи деревни Хлепетово продолжается ремонт пешеходной части моста через реку Мележа. Работы проводит «Мосавтодор». Об этом сообщает администрация округа.

В рамках планово-предупредительного ремонта специалисты заменят асфальтобетонное покрытие тротуара, систему водоотвода, а также металлические и перильные ограждения. Для безопасного передвижения пешеходов работы на мосту выполняются поочередно с двух сторон.

Мостовое сооружение играет важную роль в обеспечении сообщения между жителями близлежащих деревень.

Полное завершить работы и открыть пешеходное движение планируется к концу июля.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратил внимание на важность строительства дорог.

Строящиеся автомобильные объекты очень важны и должны быть завершены качественно в срок, сообщил он.