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В Щелкове состоятся профилактические проверки водителей на текущей неделе

С 18 по 24 ноября в зоне ответственности 5 батальона ДПС будет проводиться масштабная профилактическая акция под названием «Нетрезвый водитель». Ее цель — предотвращение нарушений правил дорожного движения, связанных с вождением в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, сообщает пресс-служба администрации горокруга Щелково.

В этот период также будет проводиться акция «Остановка-стоянка», направленная на снижение количества дорожно-транспортных происшествий, вызванных неправильным выполнением правил остановки и стоянки транспортных средств.

Кроме того, в рамках областных мероприятий будут организованы акции «Автобус» и «Ребенок: пассажир, пешеход», которые призваны повысить уровень безопасности на дорогах и обратить внимание на важность соблюдения правил при перевозке детей и пешеходов.

Эти меры направлены на улучшение общей дорожной ситуации и снижение количества нарушений, что в конечном итоге способствует повышению безопасности всех участников дорожного движения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.