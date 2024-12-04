В Щелкове прошла масштабная акция «Трезвый водитель»

В городском округе Щелково прошла значимая акция, направленная на повышение осведомленности водителей о последствиях вождения в нетрезвом виде. Мероприятие было организовано местными автоинспекторами с целью напомнить автолюбителям об их ответственности и возможных наказаниях за нарушение правил дорожного движения. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В рамках акции инспекторы провели серию просветительских бесед с участниками, подробно разъяснив им последствия употребления алкоголя за рулем. Особое внимание было уделено суровым мерам наказания, предусмотренным законодательством Российской Федерации за подобные правонарушения. Участники получили ценные знания о штрафах, лишении прав и других санкциях, которые могут быть применены к нарушителям.

Для повышения осведомленности и информированности водителей были вручены специальные памятки. Эти материалы содержат подробную информацию о всех возможных последствиях вождения в нетрезвом состоянии, включая штрафы, лишение прав и другие санкции. Они помогут автолюбителям лучше ориентироваться в вопросах безопасности на дорогах и осознать всю серьезность и важность соблюдения правил дорожного движения.

Акция «Трезвый водитель» стала важным шагом в борьбе с безответственным поведением на дорогах. Автоинспекторы надеются, что подобные мероприятия помогут снизить количество ДТП, связанных с вождением в нетрезвом состоянии, и повысят уровень безопасности на дорогах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.