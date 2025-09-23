В Щелкове по наказам жителей отремонтировали почти 90 тыс кв м дорожного покрытия

По Народной программе «Единой России» работы проведены на 22 дорогах, площадь уложенного асфальта превысила 88 тыс. кв. м. Об этом рассказал секретарь местного отделения партии Андрей Булгаков.

«Всего на 2025 год предусмотрен ремонт 24 дорог, на 22 из которых он уже выполнен наобщей площади более 88 тыс. кв. м. При этом отдельно стоит отметить областную программу: именно в ее рамках за пять лет удалось обновить около 30 крупных дорожных участков, что значительно повысило транспортную доступность для жителей округа», — отметил Андрей Булгаков.

Среди объектов, где проведен ремонт в этом году, — улицы Заречная, Жуковского и Краснознаменская. Здесь уложено новое асфальтобетонное покрытие.

В частности, в рабочем поселке Монино по наказам жителей отремонтировали ключевые транспортные артерии, соединяющие жилые кварталы со школами, детскими садами и поликлиниками.

В деревне Малые Петрищи полностью обновлено дорожное покрытие общей площадью 11,5 тысячи квадратных метров, в Корякино отремонтирован подъезд к деревне и дорога в самом населенном пункте.

Отметим, к концу лета в Щелкове полностью завершили дорожные работы на всех запланированных участках в центральной части города общей протяженностью более 16 километров.

А всего по Народной программе «Единой России» за последние 5 лет в округе отремонтировали более 117 км дорог площадью свыше 600 тыс. кв. м.

Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, дороги и благоустройство лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье по результатам опроса жителей.

«Готовясь к обращению, мы провели масштабный опрос, чтобы еще раз убедиться, какие перемены люди заметили в своем городе, и что по их мнению важно менять», — сказал Воробьев.