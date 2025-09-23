В Щелкове по наказам жителей отремонтировали почти 90 тыс кв м дорожного покрытия

По Народной программе «Единой России» в Щелкове работы проведены на 22 дорогах, площадь уложенного асфальта превысила 88 тысяч квадратных метров. Об этом рассказал секретарь местного отделения партии Андрей Булгаков.

«Всего на 2025 год предусмотрен ремонт 24 дорог, на 22 из которых он уже выполнен наобщей площади более 88 тысяч квадратных метров. При этом отдельно стоит отметить областную программу: именно в ее рамках за пять лет удалось обновить около 30 крупных дорожных участков, что значительно повысило транспортную доступность для жителей округа», — отметил Андрей Булгаков.

Среди объектов, где проведен ремонт в этом году, — улицы Заречная, Жуковского и Краснознаменская. Здесь уложено новое асфальтобетонное покрытие.

В частности, в рабочем поселке Монино по наказам жителей отремонтировали ключевые транспортные артерии, соединяющие жилые кварталы со школами, детскими садами и поликлиниками.

В деревне Малые Петрищи полностью обновлено дорожное покрытие на улице Лесная, в Корякино отремонтирован подъезд к деревне и дорога в самом населенном пункте.

Отметим, к концу лета в Щелкове полностью завершили дорожные работы на всех запланированных участках в центральной части города общей протяженностью более 16 километров.

А всего по Народной программе «Единой России» за последние 5 лет в округе отремонтировали более 117 километров дорог площадью свыше 600 тысяч квадратных метров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил главам отслеживать состояние вылетных трасс и объектов нестационарной торговли.

«Очень важно в дальнейшем эту работу сопровождать. Очень надеюсь, что каждый глава такие вопиющие недоразумения, я бы так сказал, у себя на территории видит и готов их менять на новые», — сказал Воробьев.