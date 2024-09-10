В Щелкове перевозчик «Мострансавто» начал обслуживание 4 новых маршрутов

«Мострансавто» начало обслуживание 4 новых маршрутов в г. о. Щелково: № 9к «ул. Беляева — Щелково-7», № 31к «Фряново — Черноголовка», № 587к «Монино (ВВА им. Гагарина) — Москва (м. Перово)», № 886к «платф. Чкаловская — пос. Свердловский (м/р Лукино-Варино) — Москва (м. Перово)». Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья.

Все указанные маршруты работают по нерегулируемым тарифам с мерами социальной поддержки: определенным категориям граждан в соответствии с действующим законодательством Московской области доступен проезд по социальным картам жителя Московской области. В остальных случаях оплатить поездку можно банковскими картами, картами «Стрелка» всех видов, транспортной картой «Тройка» (тариф «Кошелек»).

Информация о тарифах будет размещена в салонах автобусов. Актуальное расписание будет размещено на остановочных пунктах, а также на официальном сайте «Мострансавто» в разделе «Расписание».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что проблемы, которые есть в Подмосковье с общественным транспортом, власти региона стараются решать благодаря обращениям жителей.

«Спасибо, что пишете. Обязательно и дальше будем реагировать и информировать обо всех изменениях в транспорте», — отметил губернатор.