В Щелкове отремонтировали дороги и светофоры

Дорожные службы провели уборку и ремонт элементов инфраструктуры на региональных дорогах в городском округе Щелково. Работы выполнили специалисты Мосавтодора на улицах города и в нескольких населенных пунктах округа, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Специалисты Мосавтодора продолжают работы по содержанию региональной дорожной сети в городском округе Щелково. Для повышения безопасности и комфорта участников движения они провели уборку и отремонтировали отдельные элементы инфраструктуры на городских и пригородных участках.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность качественного содержания муниципальных дорог. Он отметил, что в местах проживания людей дороги должны быть комфортными и хорошо освещенными.

«Уборка дорог. Все мы понимаем, это наша зона ответственности, все надо убирать. Я обращаю внимание всего блока (правительства региона — ред.) на качество муниципальных дорог», — сказал Воробьев.