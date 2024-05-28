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В Щелкове оптимизировали движение на перекрестках

В подмосковном Щелкове оптимизировали движение на перекрестках. За прошедшую неделю специалисты ЦБДД Подмосковья провели работы на оживленных перекрестках округа, сообщается на официальном сайте администрации округа.

Были проведены следующие работы:

установлены кнопки вызова пешеходов, которые работают ночью, на пересечении улиц Талсинской и Сиреневой в черте города.

установлены левоповоротные секции с Фряновского шоссе, сделав отдельную фазу под левые повороты в поселок Литвиново.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что власти региона видят запрос от жителей новых микрорайонов на обеспечение транспортной доступности.

Он также назвал дороги и благоустройство основными темами, которые волнуют жителей региона.