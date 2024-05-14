В Щелкове обновили дорожное покрытие на двух улицах
Фото - © Сайт администрации г.о. Щелково
Дорожное покрытие обновили на улицах Буровая и 3-я Линия в Щелкове. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.
Теперь на 1165 метрах дороги уложено более 10 тыс. кв. м износостойкого асфальта. Для надежности обочину укрепили щебнем.
Ремонт выполнен в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».
В этом году в городском округе Щелково отремонтируют 14 дорог — 12 в муниципальной сети и 2 в региональной сети дорог. Также в округе запланирован капитальный ремонт моста через реку Дубенка в деревне Маврино.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.
«Весенне-летний-период — это активная фаза ремонтов, капитальных ремонтов дорог, мостов. И сегодня ряд направлений требует дополнительного разъяснения», — уточнил Воробьев в ходе обращения к жителям.