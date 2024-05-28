В Щелкове автобусный маршрут № 7 стал самым востребованным у пассажиров

Компания «Мострансавто» определила, какой из автобусных маршрутов на территории городского округа Щелкова оказался наиболее популярным у жителей, сообщили в министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры.

Мониторинг пассажиропотока провели специалисты АО «Мострансавта» в городском округе Щелково.

Среди всех автобусных направлений самым популярным стал маршрут № 7 «Щелково-7 — платф. Воронок». С начала года им воспользовались 786 тыс. пассажиров.

Чаще всего жители оплачивали проезд с помощью социальных карт. Таким образом было зафиксировано более 300 тыс. трансакций. Чуть реже за поездку на автобусе платили банковскими картами — около 244 тысяч раз. Также пассажиры покупали билет по транспортным картам «Стрелка» и «Тройка».

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье регулярно обновляют парк автобусов.

«В Московской области работают более 8 тыс. автобусов. Регион обновил 2 тыс. автобусов», — сказал глава региона.

Также в Подмосковье ввели безналичную оплату автобусов. Воробьев в ходе своего обращения отметил жалобы на те места, где до сих пор требуют оплату наличными. Далее в Подмосковье будут продолжать продвигать безналичную оплату.