В Саратовской области пригородные поезда задерживаются из-за атаки дронов

Несколько пригородных поездов задержаны на перегоне Сазанка — Нефтяная в Саратовской области из-за техпроблем, сообщает «Царьград» .

Об этом заявила пресс-служба Приволжской железной дороги.

Пассажирам принесли извинения за доставленные неудобства.

Ранее губернатор региона Роман Бусаргин сообщал, что в области возможна атака БпЛА. Силовые структуры ПВО ликвидировали несколько дронов. В результате атаки пострадало одно из промпредприятий. Предварительно, пострадавших в инциденте нет.