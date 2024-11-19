В РЖД создали вагон-купе для инвалидов и сопровождающих

Вагон-купе, сделанный только для проезда маломобильных пассажиров и их сопровождающих, планируется запустит в РФ 3 декабря — в Международный день инвалидов, сообщает РИА Новости .

Федеральная пассажирская компания (ФПК, «дочка» РЖД) представила новый вагон на интерактивной инсталляции в рамках выставки «Транспорт России».

Как пояснили в компании, в данном вагоне не одно, а четыре специализированных купе. Поэтому в нем могут одновременно ехать четыре маломобильных пассажира и четыре сопровождающих.

Эту модель сделали на базе купейного вагона. Спальные места находятся параллельно окнам, поэтому увеличилась площадь купе и коридора, стало больше пространства для перемещения маломобильных пассажиров. А полки стали немного шире.

В купе есть место для коляски и крепления для костылей, столик и поручни. Также увеличена площадь туалета. В вагоне сделали автоматизированные подъемники, повесили таблички с шрифтом Брайля.

Планируется, что новый вагон будет курсировать к южным городам РФ, где маломобильные жители страны проходят санаторно-курортное лечение.