В РЖД показали «Ласточку», оформленную к 80-летию Победы

Пассажирский поезд «Ласточка» с тематическим оформлением, посвященным 80-летию Победы, совершит свой первый рейс из Москвы в Минск уже 22 апреля. В РЖД показали, как выглядит пассажирский состав. На внешнем фасаде поезда изображен в том числе памятник Родина-Мать, пишет РИА Новости .

В настоящее время регулярное сообщение между Московой и Минском осуществляют две пары поездов «Ласточка» с десятью вагонами и одна пара с пятью вагонами. В честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне РДЖ украсили «длинные» поезда.

В тематическим брендирование железнодорожники использовали изображение памятника Родина-Мать, который установлен в Волгограде. Также на борту поезда красными буквами написана фраза: «Помним, гордимся!».

В оформленных вагонах размещены экспозиции, рассказывающие о значимой роли железнодорожников во время войны. Они не только смогли обеспечить непрерывную поставку военной техники и амуниции, но и перевозили пассажиров в крайне тяжелых условиях, восстанавливая разрушенные пути.

Также в «Ласточке» представлена информация о «Дорогах Победы» — пути, по которым возвращались домой с фронта воины-освободители, и вокзалы, где их с теплотой встречали многочисленные люди.