В РЖД подтвердили соблюдение запрета на курение в пассажирских составах
«Федеральная пассажирская компания» (ФПК), дочернее предприятие РЖД, окончательно отказалась от любых вариантов организации мест для курения в поездах.
Как заявил генеральный директор компании Владимир Пястолов в интервью РИА Новости, в пассажирских составах не появятся ни специализированные вагоны-курилки, ни разрешение на курение в тамбурах.
Это решение обусловлено строгим соблюдением российского законодательства, которое запрещает курение табака и потребление никотиносодержащей продукции в поездах. Пястолов подчеркнул, что компания не рассматривает никаких исключений из этого правила.
Заявление было сделано в преддверии форума «Транспорт России», где традиционно обсуждаются актуальные вопросы развития транспортной отрасли.
Ранее некоторые пассажиры выражали надежду на смягчение правил, однако в ФПК подтвердили приверженность действующим нормам и обеспечению комфорта для всех пассажиров.
Подписывайтесь на РИАМО в MAX.