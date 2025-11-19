В РЖД подтвердили соблюдение запрета на курение в пассажирских составах

сегодня в 04:56

ФПК исключила возможность создания вагонов для курящих в поездах

«Федеральная пассажирская компания» (ФПК), дочернее предприятие РЖД, окончательно отказалась от любых вариантов организации мест для курения в поездах.

Как заявил генеральный директор компании Владимир Пястолов в интервью РИА Новости, в пассажирских составах не появятся ни специализированные вагоны-курилки, ни разрешение на курение в тамбурах.

Это решение обусловлено строгим соблюдением российского законодательства, которое запрещает курение табака и потребление никотиносодержащей продукции в поездах. Пястолов подчеркнул, что компания не рассматривает никаких исключений из этого правила.

Заявление было сделано в преддверии форума «Транспорт России», где традиционно обсуждаются актуальные вопросы развития транспортной отрасли.

Ранее некоторые пассажиры выражали надежду на смягчение правил, однако в ФПК подтвердили приверженность действующим нормам и обеспечению комфорта для всех пассажиров.

