В Рузском округе завершился рейд по безопасности на железной дороге
Фото - © жд станция Тучково
Административно-пассажирская инспекция Московской области совместно с администрацией Рузского муниципального округа, волонтерами, СМИ провели рейд на ж/д станции: Тучково. Его цель — соблюдение правил безопасности поведения вблизи объектов железнодорожной инфраструктуры, сообщает пресс-служба администрации округа.
В ходе мероприятия, пассажирам были розданы информационные листовки, а также проведены профилактические беседы.
В результате такой работы и регулярных профилактических мероприятий удается значительно снизить случаи травм граждан вблизи железной дороги на территории региона.
Следить за безопасностью на железнодорожных путях и вокзалах крайне важно, ведь это помогает предупредить несчастные случаи, защитить людей от травмирования, поддержать общественный порядок, предотвратить преступления, минимизировать задержки движения, обеспечить пожарную безопасность и сохранить экологию.
Железнодорожный транспорт представляет значительную опасность из-за высоких скоростей поездов, а несоблюдение правил может привести к трагическим последствиям. Вокзалы и платформы являются местами массового скопления людей, что повышает риски происшествий и преступлений. Нарушения также могут вызывать задержки поездов, приводя к неудобствам для пассажиров и финансовым потерям для транспортных компаний.
Важно помнить о пожарной безопасности и не допускать загрязнения окружающей среды, чтобы сохранить нормальную работу железнодорожной инфраструктуры.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что в регионе реализуется программа по обеспечению безопасности на железной дороге.
«Обратили внимание, что, несмотря на всю создаваемую инфраструктуру, часто особенно молодые люди, в наушниках, в капюшоне, стараясь выбрать короткий путь, рискуют жизнью», — отметил Воробьев.