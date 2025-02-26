сегодня в 16:26

В Рузском округе завершился рейд по безопасности на железной дороге

Административно-пассажирская инспекция Московской области совместно с администрацией Рузского муниципального округа, волонтерами, СМИ провели рейд на ж/д станции: Тучково. Его цель — соблюдение правил безопасности поведения вблизи объектов железнодорожной инфраструктуры, сообщает пресс-служба администрации округа.

В ходе мероприятия, пассажирам были розданы информационные листовки, а также проведены профилактические беседы.

В результате такой работы и регулярных профилактических мероприятий удается значительно снизить случаи травм граждан вблизи железной дороги на территории региона.

Следить за безопасностью на железнодорожных путях и вокзалах крайне важно, ведь это помогает предупредить несчастные случаи, защитить людей от травмирования, поддержать общественный порядок, предотвратить преступления, минимизировать задержки движения, обеспечить пожарную безопасность и сохранить экологию.

Железнодорожный транспорт представляет значительную опасность из-за высоких скоростей поездов, а несоблюдение правил может привести к трагическим последствиям. Вокзалы и платформы являются местами массового скопления людей, что повышает риски происшествий и преступлений. Нарушения также могут вызывать задержки поездов, приводя к неудобствам для пассажиров и финансовым потерям для транспортных компаний.

Важно помнить о пожарной безопасности и не допускать загрязнения окружающей среды, чтобы сохранить нормальную работу железнодорожной инфраструктуры.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что в регионе реализуется программа по обеспечению безопасности на железной дороге.

«Обратили внимание, что, несмотря на всю создаваемую инфраструктуру, часто особенно молодые люди, в наушниках, в капюшоне, стараясь выбрать короткий путь, рискуют жизнью», — отметил Воробьев.