В Рузском округе провели рейд для повышения безопасности на железной дороге

В поселке Дорохово Рузского муниципального округа прошел рейд по безопасности на железнодорожных путях. Рейды по безопасности на железнодорожных путях необходимы, чтобы предотвратить несчастные случаи и травматизм, сообщает пресс-служба администрации округа.

Железная дорога — объект повышенной опасности, и нарушение правил поведения в зоне движения поездов может привести к серьезным последствиям.

Для безопасного пересечения ж/д путей существуют специально оборудованные пешеходные переходы, тоннели, мосты, железнодорожные переезды, путепроводы. Нередко люди идут вдоль железнодорожных путей, желая сократить время, но это связано с риском. Игры на путях и прилегающей территории тоже носят в себе большую опасность. Например, дети залезают на вагоны, катаются на подножках, что может закончиться трагически.

Цель рейдов — донести до людей информацию об угрозе, которой они себя подвергают. Участники рейдов проводят разъяснительные беседы, вручают памятки безопасного поведения на объектах инфраструктуры.

«Важно помнить, что соблюдение правил безопасности на железной дороге — важная задача, которая касается каждого, и от этого зависят жизни людей», — сказал глава Рузского муниципального округа Александр Горбылев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что в регионе реализуется программа по обеспечению безопасности на железной дороге.

«Обратили внимание, что, несмотря на всю создаваемую инфраструктуру, часто особенно молодые люди, в наушниках, в капюшоне, стараясь выбрать короткий путь, рискуют жизнью», — отметил Воробьев.