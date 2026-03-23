В Рузском округе провели открытое первенство по боксу

Открытое первенство Рузского муниципального округа по боксу прошло в поселке Тучково. В турнире приняли участие спортсмены из Московской и Калужской областей, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Соревнования собрали талантливых боксеров и любителей этого вида спорта. На мероприятии присутствовали глава Рузского муниципального округа Александр Горбылев, его заместитель Тамара Пирогова и начальник управления по физической культуре, спорту и работе с молодежью администрации округа Константин Миколаев.

Турнир прошел в дружественной атмосфере. В ринге выступили местные спортсмены и гости из других городов Московской и Калужской областей. Участники получили соревновательный опыт и возможность продемонстрировать уровень подготовки.

«Бокс — это не просто спорт, это школа характера, мужества и силы воли. Наши юные спортсмены продемонстрировали отличную подготовку и боевой дух. Такие мероприятия способствуют развитию спорта в округе и популяризации здорового образа жизни», — отметил глава Рузского муниципального округа Александр Горбылев.

Он поблагодарил организаторов и судей турнира за профессионализм, а также подчеркнул важную роль тренеров и болельщиков в поддержке спортсменов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.