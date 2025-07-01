В Рузском округе прошла акция по безопасности дорожного движения «Не спеши»

В Рузе состоялось важное мероприятие по безопасности дорожного движения «Не спеши», организованное администрацией Рузского муниципального округа совместно с волонтерами и сотрудниками Госавтоинспекции. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Цель акции — повышение безопасности на дорогах и профилактика дорожно-транспортных происшествий. В рамках мероприятия были проверены соблюдение правил дорожного движения как водителями, так и пешеходами.

Во время рейда сотрудники Госавтоинспекции проводили разъяснительные беседы с водителями о необходимости соблюдения скоростного режима и правил парковки, а волонтеры раздавали памятки и световозвращающие элементы. Особое внимание уделялось безопасности детей и подростков на дорогах, а также использованию детских кресел.

«Хочу подчеркнуть всю важность подобных мероприятий и отметить, что только совместными усилиями мы можем сделать наши дороги безопаснее. Благодарю волонтеров и сотрудников Госавтоинспекции за активную работу и вклад в безопасность наших жителей! И самое главное, помните: соблюдение правил дорожного движения — залог вашей безопасности и безопасности окружающих!» — сказал глава Рузского муниципального округа Александр Горбылев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.