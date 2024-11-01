В Рузском округе капитально отремонтируют мост через Москва-реку

В Рузском городском округе приступают к капитальному ремонту мостового перехода через р. Москва у н. п. Поречье на км 30+370 а/д «Звенигород — Колюбакино — Нестерово», сообщили в пресс-службе местной администрации.

Для всех ружан это важное событие, а предшествовала этому проведенная экспертиза на техническое состояние мостового перехода по Губернаторской программе, в результате которой данному сооружению дана низкая оценка.

Для проведения капремонта между областным «Мосавтодором» и компанией «Ресурс» уже заключён контракт, согласно которому завершить работы планируется в июле следующего года.

В первую очередь будет обустроен строительный городок, а далее по плану будет выполнено: отсыпка русла реки с последующим погружением шпунтового ограждения, ремонт промежуточных опор, демонтаж ж/б плиты пролетного строения с последующим демонтажем металлоконструкций пролетного строения, демонтаж крайних (береговых) опор с последующим возведением, сборка на стапеле секций металлоконструкций пролетного строения с монтажом их в проектное положение, устройство монолитной плиты проезжей части, мостового полотна и подходов к мостовому сооружению.

«Хочу обратить внимание, что для беспрепятственного проведения строительно-монтажных работ нам потребуется перекрыть мостовой переход, и автомобильное движение запустить по объездным дорогам. Это понадобится в промежутке с марта по май 2025 года включительно. Большая просьба отнестись с пониманием к этой вынужденной мере. Они временные, а после проезд возобновится, но уже по качественному и безопасному мосту,» — сообщил Глава Рузского городского округа Николай Пархоменко.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил ход строительства тоннеля, которое ведется по национальному проекту «Безопасные качественные дороги», а также в рамках реконструкции Путилковского шоссе. Глава региона обсудил со строителями развитие дорожной сети городского округа Красногорск, сообщает управление пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья.

«Красногорск развивается очень заметно, как многие другие территории Подмосковья. Одна из ключевых задач — своевременно обеспечить необходимую инфраструктуру. У нас достаточно серьезные ресурсы направлены на разные объекты — это и федеральное финансирование, и, безусловно, региональные проекты. Сейчас здесь строятся два путепровода при поддержке президента, в рамках развития Московского транспортного узла, еще два — в Наро-Фоминске и Раменском», — заявил Воробьев.