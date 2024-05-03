В Рузском округе изменена схема движения транспорта

сегодня в 17:30

Для проведения реконструкции М-1 «Беларусь» изменена схема движения в районе поселка Дорохово и деревни Шелковки , сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья со ссылкой на ГК «Автодор».

До декабря 2024 года въезд и выезд в населенные пункты осуществляется через трассу А-108. Въезд и выезд на М-1 «Беларусь» в районе перекрестка с ул. Первомайской временно закрыт. Проезд по самой улице сохраняется.

Выезд и въезд на улицу Мира производится через Можайское шоссе.

Водителям нужно быть внимательными при планировании поездок и соблюдать ПДД.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.