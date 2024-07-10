В Рузском округе изменена схема движения транспорта

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В рамках строительства транспортной развязки на участке 84 — 86 км М-1 «Беларусь» в Рузском округе изменена схема движения. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья со ссылкой на ГК «Автодор».

Закрыт поворот в сторону области при движении по А-108 со стороны Балабаново. Для поворота в сторону области действует маршрут с разворотом на круговом движении в Дорохове.

Водителям нужно быть внимательными при планировании поездок и соблюдать ПДД.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.