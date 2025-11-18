сегодня в 18:11

В Рузском округе будущие автоинспекторы освоили навыки спасения пострадавших в ДТП

Профессиональное обучение прошло 16 ноября для курсантов Московского областного филиала Московского университета МВД России имени В. Я. Кикотя в Рузском муниципальном округе. Мероприятие было приурочено ко Дню памяти жертв дорожно-транспортных происшествий, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Практическая подготовка включала два ключевых направления: изучение причин аварийности и отработку навыков оказания первой помощи пострадавшим. Занятия провели опытные сотрудники Госавтоинспекции.

В ходе теоретической части инспекторы детально разобрали основные причины дорожно-транспортных происшествий. Особое внимание было уделено наиболее грубым нарушениям Правил дорожного движения, приводящим к трагическим последствиям.

Значительное внимание уделили человеческому фактору в возникновении ДТП. Преподаватели подчеркнули важность ответственного отношения к безопасности на дорогах и соблюдения ПДД.

Практическая составляющая мероприятия была посвящена отработке алгоритмов оказания первой помощи. Курсантам продемонстрировали содержимое медицинской укладки, используемой автоинспекторами.

Инструкторы акцентировали внимание на важности правильных действий при оказании помощи пострадавшим. Было отмечено, что некомпетентные или поспешные действия могут ухудшить состояние пострадавших.

В ходе обучения будущие сотрудники ГИБДД изучили утвержденные алгоритмы оказания первой помощи до приезда медицинских работников. Практические навыки отрабатывались на специальных тренажерах.

Профилактическое значение мероприятия заключается в формировании у будущих сотрудников ответственного подхода к безопасности дорожного движения.

«Подобные занятия помогают не только почтить память жертв ДТП, но и способствуют повышению профессиональной подготовки будущих автоинспекторов,» — прокомментировал Глава Рузского муниципального округа Александр Горбылев.

Организаторы мероприятия подчеркнули, что полученные знания и навыки помогут курсантам в их будущей профессиональной деятельности по обеспечению безопасности на дорогах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что транспорт и дороги являются важной темой для Подмосковья.