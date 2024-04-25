В Рузе модернизируют асфальтовое покрытие с дополнительным благоустройством

В Рузском округе проведут модернизацию асфальтового покрытия с дополнительным благоустройством. Источник финансирования — средства бюджета Рузского городского округа, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Подмосковья.

«Объявлен открытый конкурс на выполнение работ по модернизации асфальтовых и иных покрытий с дополнительным благоустройством на дворовых территориях Рузского округа», — сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Елена Волкова.

В единой информационной системе в сфере закупок и на портале ЕАСУЗ опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на выполнение работ по модернизации асфальтовых и иных покрытий с дополнительным благоустройством на дворовых территориях Рузского округа.

Место выполнения работ: п. Тучково, ул. Восточная, дома № 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18; п. Тучково, ул. Лебеденко, дома № 36, 36А; п. Беляная гора, дома № 7, 8; д. Лидино, дома № 4, 5; п. Дорохово, ул. Пионерская, дома № 2, 4, 6.

Завершить работы планируется в июле 2024 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратил внимание на важность строительства дорог.

Строящиеся автомобильные объекты очень важны и должны быть завершены качественно в срок, сообщил он.