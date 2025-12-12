В Россию ввозят европейские и японские бренды, собранные на заводах в КНР

Импорт подержанных авто из Китая в РФ за год вырос почти в четыре раза

Импорт подержанных автомобилей из Китая в Россию с начала 2025 года вырос в 3,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 69,3 тысячи машин, пишет газета «Известия» .

При этом в ноябре впервые было ввезено более 10 тысяч таких авто за месяц, а доля Китая в общем импорте машин с пробегом достигла 18,3%.

Особенность ситуации в том, что в страну везут в основном не автомобили китайских марок, а модели европейских и японских брендов — Toyota, Volkswagen, Honda, BMW и Audi, — которые были выпущены на заводах в КНР для местного рынка. Эксперты объясняют этот феномен сочетанием выгодной цены, логистических преимуществ и желанием российских покупателей приобрести знакомые модели на фоне сложностей с прямым импортом из Европы и Японии.

Резкий рост во второй половине года также связывают с ажиотажем перед повышением утильсбора с 1 декабря. По мнению аналитиков, этот всплеск носит временный характер, а баланс импорта изменится уже в начале 2026 года. Что касается непосредственно китайских марок, то их массовое появление на российском вторичном рынке эксперты прогнозируют не раньше 2027–2028 годов, когда первые владельцы начнут массово менять автомобили, купленные новые в период текущего бума продаж.

