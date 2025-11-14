В России составят рейтинг автошкол

В России создадут рейтинг автошкол, учитывающий статистику ДТП, совершенных их бывшими учениками. Соответствующий законодательный акт был утвержден Госдумой в ходе второго и третьего чтений 13 ноября и размещен на официальном сайте ГД, сообщает Сноб .

Министерство внутренних дел получит полномочия по определению критериев для формирования данного рейтинга. Данные об эффективности учебных заведений станут общедоступными и будут представлены в Сети.

Премьер-министр Михаил Мишустин ранее заявлял, что рейтинг будет учитывать результаты экзаменов, сданных выпускниками, и количество ДТП с их участием на протяжении пяти лет после получения водительского удостоверения. Государство полагает, что это предоставит возможность для объективной оценки уровня подготовки в автошколах.

Представители автошкол выражают сомнения относительно эффективности нововведения. Руководители и инструкторы указывают, что на возникновение аварий влияет не только уровень подготовки, но и такие причины, как состояние дорожного покрытия, техническая исправность транспортных средств, физическое и эмоциональное состояние водителей, поведение пассажиров и других участников дорожного движения. Кроме того, финальную аттестацию осуществляет Госавтоинспекция, которая и является конечным контрольным органом.

