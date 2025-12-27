В России с 1 января отменят автопродление водительских прав

Первый зампред комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Павел Федяев рассказал, что водительские права с нового года перестанут автоматически продлевать в стране, но истекающие до конца 2025 года документы будут считаться действительным еще три года, сообщает РИА Новости .

«В свое время в 2020 году действие водительских прав продляли по указу президента, это была исключительная мера в период пандемии коронавируса», — напомнил Федяев

Он добавил, что также в 2022 году по совместной инициативе МВД РФ и Минэкономразвития России еще продлили. Но это изначальна была временная мера.

По словам депутата, водителям сейчас не нужно срочно менять права, если их срок действия истек или истекает в период с 1 февраля 2022 года по 31 декабря этого года. Документы автоматически считаются действительными еще три года после указанной даты. Их можно будет спокойно планово заменить.

Как уточнил парламентарий, замена водительских удостоверений в стране не имеет единой даты. Она «привязывается» к окончанию срока действия каждого документа в отдельности.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.