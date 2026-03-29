В России растет популярность автомобильных номеров серии «СВО»

В России наблюдается резкий рост спроса на автомобильные регистрационные знаки серии «СВО». Параллельно с увеличением интереса повышается и их стоимость до сотен тысяч рублей, сообщает Baza .

Продавцы подобной продукции рассказали, что повышенное внимание к смысловой серии стало активно проявляться еще в конце 2025 года, и данная тенденция продолжилась в первом квартале 2026-го. Частыми покупателями являются женщины, приобретающие номера в качестве презента своим партнерам. Для другой категории клиентов ключевым фактором становится символическое значение аббревиатуры, а некоторые просто желают выделить свой автомобиль из общего потока.

Стоимость этого необычного товара формируется в зависимости от субъекта регистрации и цифровой комбинации. Самыми дорогими считаются «зеркальные» (например, 121, 343) и однородные (111, 777) индексы. Цена на такие экземпляры доходит до 300 тыс. рублей, тогда как год назад их средняя стоимость составляла 50–80 тыс. рублей. Немного доступнее обходятся «красивые» комбинации с разными цифрами — их цена сейчас колеблется от 40 до 100 тыс. рублей (ранее — в пределах 15–20 тыс. рублей).

Самыми ценными традиционно остаются номера с кодами Москвы (77, 97, 177, 197, 777, 977). Интерес к ним всегда был высок, но в сочетании с серией «СВО» они подорожали сразу в несколько раз. Если в прошлом году подобные варианты оценивались в 500–700 тыс. рублей, то сейчас за удачную комбинацию потребуется заплатить от 1 млн рублей.

По мнению продавцов, ажиотаж дополнительно поддерживается редкостью серии и возможным ограничением ее выпуска. Именно это вызывает рост спроса, который, в свою очередь, ведет к увеличению цен.

