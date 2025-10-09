В России представили новую функцию для онлайн-продажи автомобиля в трейд-ин

Владельцы машин получат возможность продавать и покупать автомобили в одном месте, а для дилеров открывается дополнительный канал привлечения клиентов и пополнения своих стоков. Это станет возможно благодаря внедрению нового инструмента «Авито Авто» в сервисы «Аукцион» и «Селект», сообщила пресс-служба компании.

Трейд-ин продолжает оставаться очень востребованным на авторынке. По данным «Автохаба», в сентябре 2025 года около 45% автомобилей на складах дилеров поступили именно по этой программе. Согласно исследованию, в 2024 году 41% частных продавцов думал об обмене машины с использованием трейд-ина. Обновленный функционал платформы как раз ориентирован на цифровой сценарий такой сделки.

Сервис «Аукцион» дает частному продавцу возможность выставить свой автомобиль на торги, в течение двух часов получить предложения от дилеров и принять наилучшее. Менеджер сервиса «Селект» помогает выбрать машину у дилеров по фиксированным ценам, помогая с выбором и предоставляя полные сведения о ней, включая результаты выезда эксперта для осмотра.

Пилотный проект уже успешно стартовал: первая сделка прошла в Казани, где был продан Kia Rio 2016 года по трейд-ину, а взамен приобретен Kia Sportage 2020 года.

Принцип работы нового инструмента

В сервисе «Аукцион»: подавая заявку на участие своего автомобиля в аукционе, владелец может отметить галочкой опцию «трейд-ин» и в произвольной форме описать желаемые параметры машины для обмена — например, указать желаемое состояние (новая или с пробегом), марку, модель, бюджет и другие подробности. Персональные предложения от дилеров с указанием суммы доплаты за подходящий автомобиль поступят в течение двух часов. Если ни один вариант не устроит пользователя, он вправе отказаться от сделки. В случае согласия менеджер «Селекта» организует встречу с дилером и осмотр машины.

В сервисе «Селект»: оставляя заявку на приглянувшийся автомобиль, пользователь может сразу узнать размер доплаты с учетом оценки его собственной машины дилером. Весь процесс проходит при поддержке персонального менеджера, который помогает найти оптимальный вариант, договориться об осмотре и оформить документы.

Для обеспечения высокого качества сервиса и удобства участников в программе «трейд-ин» действуют определенные ограничения. На текущем этапе программа доступна только для легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта, отвечающих ряду требований: пробег не более 250 тыс. км, возраст до 20 лет, отсутствие истории работы в каршеринге и участия в аварийных аукционах. Пилотный проект пока запущен в 7 регионах (Москва, Санкт-Петербург, Московская, Ленинградская, Самарская и Свердловская области, Татарстан) и у 12 дилеров, но в будущем география охвата и число партнеров будут расширяться.

«Переход автомобильного рынка в цифровую среду является устойчивым и долгосрочным трендом. Запуск инструмента трейд-ин на платформе — важный этап в развитии современных цифровых решений, направленных на упрощение и ускорение процесса сделки для всех участников. Раньше, чтобы сменить свой автомобиль на другой — новый или с пробегом, владельцам нужно было или сначала продать машину и потом выбирать авто на замену, или же самостоятельно сравнить предложения дилеров по трейд-ину. Сегодня это можно сделать значительно быстрее и удобнее, в одном месте, используя возможности платформы „Авито Авто“. Для дилеров новые инструменты открывают дополнительные возможности развития онлайн-продаж и расширения каналов формирования автомобильного стока с пробегом», — пояснил директор направления «Автомобили с пробегом» в «Авито» Андрей Ковалев.



