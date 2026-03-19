В России предложили создать единый черный список авиадебоширов

Главный редактор портала AVIA.RU Роман Гусаров предложил ужесточить наказание для авиадебоширов и создать федеральный черный список с запретом на полеты на несколько лет.

По мнению эксперта, профилактические меры в отношении дебоширов малоэффективны, поэтому необходимы серьезные штрафы и жесткие ограничения. В частности, речь идет о создании единого федерального черного списка, который лишал бы нарушителей права летать рейсами авиакомпаний на несколько лет.

«Агрессия в самолете должна караться, на мой взгляд, жесточайшим образом. Это угроза для безопасности полета, угроза для пассажиров. Часто бывает, что люди получают травмы и так далее», — отметил Гусаров в эфире радио Sputnik.

Он добавил, что неадекватное поведение иногда связано с аэрофобией, клаустрофобией или перепадами давления. Однако карательные меры, по его словам, должны применяться к тем, кто сознательно нарушает правила и хамит экипажу.

«Например, есть пассажиры бизнес-класса, которые начинают считать, что у них не стюардессы, а официантки. Для них штрафы — это смешно. А вот запретом на полеты, например, в Куршевель можно и остановить», — подчеркнул эксперт.

Ранее Росавиация направила авиакомпаниям рекомендации МВД о выявлении потенциальных дебоширов еще до посадки на рейс.

