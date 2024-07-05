В России появятся парковки с зарядкой для электрокаров

Парковки с зарядкой для электрокаров появятся в Москве, Петербурге и Севастополе

Совет Федерации России одобрил закон о создании парковочных мест с зарядными устройствами для электромобилей. Они появятся в Санкт-Петербурге, Москве, Севастополе и сочинском «Сириусе», сообщает Агентство Бизнес Новостей .

Раньше при строительстве предусматривали парковочные места только для легковых автомобилей, автобусов и грузовиков. Согласно новому закону, парковочные площади будут теперь будут создаваться и с местами подзарядки электрокаров.

Вопрос о количестве таких парковок будет решаться в соответствии с потребностью, установленной в документации по организации дорожного движения.

По новому закону российские власти также начнут более масштабно участвовать в организации дорожного движения на федеральных трассах.