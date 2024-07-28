В России ожидается резкий скачок цен на авиа- и ж/д билеты

Эксперты заявили, что в ближайшее время в России могут резко подскочить в цене авиа- и железнодорожные билеты, что может отразиться на туристах, предпочитающих путешествовать в бархатный сезон, сообщает «Царьград» .

Планы Росавиации повысить ставки сборов с авиакомпаний вступят в законную силу уже 1 августа. Аналитики считают, что из-за этого стоимость билетов на самолеты повысится, а следом за ними подорожают услуги и железнодорожных перевозчиков.

Согласно предварительным оценкам, цены на билеты внутри страны подорожают примерно на 1/3 от той цены, что есть сейчас. Больше всего повышение отразится на перелетах между странами. Здесь скачок ожидается до 50%.

Предполагается, что цены на железнодорожные билеты могут вырасти примерно на 20% по сравнению с началом июня. И этот факт может негативно отразиться на туризме внутри страны.