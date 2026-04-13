В России могут запретить увеличивать стоимость проезда чаще раза в год

Госдума может запретить увеличение стоимости проезда чаще раза в год

Депутат Госдумы Евгений Марченко собирается внести законопроект. Если его примут, то будет запрещено увеличивать тарифы на проезд в общественном транспорте чаще, чем один раз в год, сообщает ТАСС .

Депутат предлагает, чтобы тарифы росли не больше, чем индекс потребительских цен за прошлый год. Пока что в нынешнем законодательстве нет ограничений частоты увеличения цен на общественный транспорт.

В документе отмечается, что из-за этого стоимость увеличивается за короткое время. Также россияне остаются без предсказуемой тарифной политики.

Если законопроект примут, то резкое повышение цены проезда будет ограничено. Также появится единый федеральный подход к установке тарифов, выразил мнение Марченко.

