В России могут запретить увеличивать стоимость проезда чаще раза в год
Фото - © Медиасток.рф
Депутат Госдумы Евгений Марченко собирается внести законопроект. Если его примут, то будет запрещено увеличивать тарифы на проезд в общественном транспорте чаще, чем один раз в год, сообщает ТАСС.
Депутат предлагает, чтобы тарифы росли не больше, чем индекс потребительских цен за прошлый год. Пока что в нынешнем законодательстве нет ограничений частоты увеличения цен на общественный транспорт.
В документе отмечается, что из-за этого стоимость увеличивается за короткое время. Также россияне остаются без предсказуемой тарифной политики.
Если законопроект примут, то резкое повышение цены проезда будет ограничено. Также появится единый федеральный подход к установке тарифов, выразил мнение Марченко.
Подписывайтесь на РИАМО в MAX.