В Рошале округа Шатура заменили стекло на автобусной остановке

На улице Октябрьской Революции в Рошале, у дома № 15, заменили стекло на автобусной остановке. Это уже второй случай, когда потребовалось ремонтировать автобусный павильон, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Благодаря современным технологиям и камерам системы «Безопасный регион» удалось установить личности нарушителей порядка в другом случае, когда стекло было разбито на автобусной остановке на улице Косякова.

Замена стекол на остановках — важная мера, обеспечивающая не только удобство ожидания общественного транспорта, но и безопасность граждан. Местные власти призывают жителей быть более внимательными и сообщать о любых случаях вандализма или подозрительных действий на территории города. Совместные усилия граждан и правоохранительных органов помогут сохранить порядок и защитить общественное имущество.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что для качественного ввода в эксплуатацию дорожных объектов нужна очень грамотная коммуникация с жителями.

По его словам, там, где есть неудобства, конечно, необходимо все объяснять.