В РФ продлили сроки эксперимента по использованию виртуальных соцкарт в транспорте

Пилотный проект по апробации механизма, который позволяет льготникам оформить виртуальную соцкарту и использовать ее в общественном транспорте, продлевают в РФ до конца 2025 года, сообщает пресс-служба правительства России.

Систему виртуальных карт внедряют, чтобы жителям было удобно. Эксперимент проводят на добровольной основе в заинтересованных регионах с 1 июня 2023 года.

Для создания такой карты граждане должны привязать карту «Мир» к смартфону в приложении Mir Pay, затем оформить заявку на портале Госуслуг на оформление виртуальной соцкарты. После этого москвичу придет уведомление о готовности.

С картой жителю нужно только приложить смартфон к терминалу в транспорте. Система сразу определит, есть ли у человека право на льготу.