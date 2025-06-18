В РФ могут запретить стоянку электромобилей и гибридов на закрытых паркингах

В России могут ввести полный запрет на стоянку и зарядку электромобилей и гибридов на закрытых паркингах из-за риска самовозгорания батарей, сообщает Mash .

Обращение по этому вопросу Национальный автомобильный союз направил главе МЧС РФ Александру Куренкову. По данным организации, в стране увеличивается количество электрокаров, оборудованных высоковольтными системами и тяговыми батареями. В прошлом году таких авто было продано более 80 тыс. Это повышает риск пожаров — всего за год было 120 возгораний, что на треть больше, чем в 2023 году.

Как уточнили в МЧС, 40% возгораний в этих случаях происходит при хранении, по 30% — при зарядке и из-за ДТП. Также причинами могут быть короткое замыкание в батарее из-за брака, перегрева, некачественной зарядки или износа.

При этом тушение электрокаров сложное. На ликвидацию возгорания требуется до 100 тыс. л воды и часы работы, против 2,5 тыс. л в цистерне пожарного «КамАЗа». Иногда необходимо дать машине сгореть или помещать ее в спецемкость.

Вице-президент НАС Ян Хайцеэр отметил, что на закрытых стоянках электромобили создают риск из-за дыма, выделения веществ и длительного горения. Их возгорание на таких паркингах может привести к выгоранию всего помещения, а также к угрозе жилым домам.

Он добавил, что электромобили заряжаются среди обычных авто, но при этом паркинги не оборудованы для тушения подобных пожаров. Решением может стать парковка только на улице, как это уже принято в некоторых государствах.

Из-за этого НАС попросил главу МЧС РФ рассмотреть возможность разработки проекта закона, где будут прописаны обязательные требования для зарядки электромобилей и гибридов на закрытых парковках. Например, там можно сделать отдельную зону со средствами пожаротушения, а еще принять меры ответственности для владельцев таких авто и должностных лиц паркингов, которые игнорируют подобные требования.