В РФ хотят использовать данные диспансеризации при выдаче медсправок водителям
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Минздрав России подготовил проект изменений, касающийся правил выдачи медицинских справок для водителей, сообщает РИА Новости.
Планируется использовать данные диспансеризации при выдаче медсправок.
Как пояснили в министерстве, таким образом, водителям не нужно будет повторно проходить обследования, чтобы получить медицинское заключение на управление автотранспортом.
В прошлом году в стране провели работу по совершенствованию приказа Минздрава России о порядке проведения медосвидетельствования. Документ был принят и вступит в силу 1 сентября этого года. По нему можно будет передавать данные освидетельствования на состояние алкогольного опьянения в наркодиспансеры по месту жительства водителей.