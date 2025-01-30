В РФ хотят использовать данные диспансеризации при выдаче медсправок водителям

Планируется использовать данные диспансеризации при выдаче медсправок.

Как пояснили в министерстве, таким образом, водителям не нужно будет повторно проходить обследования, чтобы получить медицинское заключение на управление автотранспортом.

В прошлом году в стране провели работу по совершенствованию приказа Минздрава России о порядке проведения медосвидетельствования. Документ был принят и вступит в силу 1 сентября этого года. По нему можно будет передавать данные освидетельствования на состояние алкогольного опьянения в наркодиспансеры по месту жительства водителей.