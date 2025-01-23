В Реутове устранили более 60 ям в январе

Теплая зима заметно сдвинула графики городских служб. Вместо марта-апреля дорожные работы пришлось перенести на январь. С начала года в Реутове отремонтированы 7 улиц, устранены 62 ямы на дорогах, сообщает пресс-служба администрации округа.

«Мы чиним дорожное полотно в тех местах, где наблюдается высокий износ. Первыми отремонтировали улицы с наибольшим количеством аварийных ям, работу по выявлению и регистрации проводим в ежедневном режиме. Впереди еще много работы, которую планируем завершить к концу января», — отметил заместитель главы Реутова Евгений Бекяшов.

В список отремонтированных дорог попали следующие адреса: ул. Молодежная, ул. Октября, ул. 7-я Верхняя линия, ул. Головашкина, ул. Новая, ул. Профсоюзная и ул. Кирова.

Работы на этом не заканчиваются. К началу следующей недели специалисты обещают завершить ямочный ремонт еще на шести улицах Реутова. Среди них — ул. Ашхабадская, ул. Новая, ул. Дзержинского, ул. Новогиреевская, ул. Строителей и проспект Мира.

В конце прошлого года Совет депутатов Реутова утвердил бюджет города на 2025 год. В рамках бюджета предусмотрены средства и на модернизацию городской инфраструктуры, что включает в себя ремонт дорог и благоустройство общественных пространств наукограда.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям назвал дороги и благоустройство основными темами, которые волнуют жителей региона. По результатам опроса жителей, эти темы лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье.

«Вот какие перемены стоят у нас в топе, лидеры. Первое — это дороги, второе — это благоустройство», — сказал Воробьев.