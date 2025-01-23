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В Реутове установят дополнительные остановки по просьбам жителей

На заседании рабочей группы по организации дорожного движения в администрации Реутова по поручению главы Филиппа Науменко было решено обустроить дополнительные остановки общественного транспорта в районе домов № 49 и 51 по проспекту Мира. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Также, в рамках организации дорожного движения, рядом с пешеходными переходами у дома № 48 по проспекту Мира и дома № 18 по улице Гагарина появятся три искусственных неровности. Это необходимо для снижения аварийности на этих участках дороги.

В рамках региональных проектов планируется навести порядок и с парковкой автотранспорта.

В совещании приняли участие сотрудники профильного управления Администрации городского округа Реутов, отдела Госавтоинспекции МУ МВД России «Балашихинское», а также депутаты совета депутатов Реутова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что власти Подмосковья вместе с «Мострансавто» обрабатывают обращения от людей. Правительство региона старается, чтобы количество жалоб стремилось к нулю.

Он также отметил, что филиалы предприятия получают новые автобусы, среди которых — транспортные средства марки Foton. Их изготавливают на производстве в Ликине-Дулеве вместе с партнерами из КНР.

Автобусы Foton, по словам Воробьева, надежные. Такие транспортные средства нужны всей РФ и, в частности, Московской области. Регион — наиболее крупный покупатель.