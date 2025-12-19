В Реутове школьники разработали безопасный маршрут с набором «Дом-Школа-Дом»

В пятницу в школе № 10 города Реутова ученикам 3 класса презентовали образовательный набор «Дом-Школа-Дом». Представители Госавтоинспекции Подмосковья и ГК «Урбантех» провели урок по правилам дорожного движения и помогли составить школьникам безопасный маршрут от дома до школы с помощью набора. Работа по повышению безопасности дорожного движения в регионе ведется в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«Снижение травматизма и смертности на дорогах Московской области — это одно из наших приоритетных направлений работы, поэтому и разрабатываются разные решения по пропаганде безопасности дорожного движения с инновационными решениями, направленные на разные группы населения. Школа № 10 и администрация Реутова помогли нам на старте проекта по внедрению образовательного набора для детей „Дом-Школа-Дом“ — именно в школе мы записали обучающий ролик, как правильно пользоваться набором», — отметила заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Евгения Каретникова.

В набор «Дом-Школа-Дом» входит поле для составления маршрута и наклейки с элементами инфраструктуры: тротуарами, знаками, проезжей частью и транспортными средствами. Также в нем есть блокнот с правилами дорожного движения и световозвращающая наклейка-стикер.

«Как многолетний технологический партнер Подмосковья, мы убеждены, что устойчивое снижение аварийности требует комплексного подхода, в котором технологии дополняются социальными и образовательными инициативами по безопасности дорожного движения. Новый дидактический набор „Дом–Школа–Дом“ — это практичный инструмент, позволяющий в игровом формате вовлекать детей в изучение ПДД и формировать навыки безопасного поведения на дороге», — подчеркнул заместитель генерального директора ГК «Урбантех» Александр Домбровский.

Ознакомиться с видеороликом-инструкцией о наборе «Дом-Школа-Дом» можно на сайте Минтранса Подмосковья.

Вся актуальная информация о дорогах и транспорте Подмосковья в наших официальных каналах в Telegram и MAX.

Работы по поддержанию порядка на региональных дорогах продолжаются и в ходе зимнего содержания — дороги обследуются и проводятся необходимые работы по ремонту элементов дорожной инфраструктуры.

В Московской области продолжается программа строительства дорог и соответствующей инфраструктуры, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев. По его словам, важное значение в этом вопросе имеют подготовительная работа, проектно-сметная документация, экспертиза, ход строек.