В Реутове прошла масштабная акция ко дню трезвости

В рамках Всероссийского дня трезвости в Реутове прошла акция, направленная на профилактику нетрезвого вождения. Мероприятие было организовано совместными усилиями Минтранса Подмосковья, Госавтоинспекции Московской области и администрации г. о. Реутов. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«В течение лета на территории Подмосковья администрации округов и сотрудники Госавтоинспекции в ходе рейдов и профилактических мероприятий раздавали персональные алкотестеры — наглядный инструмент самоконтроля. Сегодня, во Всероссийский день трезвости, мы хотим привлечь внимание к последствиям пьяного вождения, призвать всех участников дорожного движения не злоупотреблять алкоголем и не садиться за руль в состоянии опьянения. Не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулем и сообщать в полицию о водителях, которые управляют автомобилем в нетрезвом состоянии», — отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Водителям Реутова раздали бесплатные наборы для контроля трезвости с тремя одноразовыми индикаторными трубками Шинкаренко-Мохова, изготовленные ГК «Урбантех» — наглядный и эффективный инструмент для оценки наличия паров алкоголя в выдыхаемом воздухе.

«Уже более 8 лет мы работаем над повышением безопасности на дорогах Подмосковья. Наряду с системой фотовидеофиксации — ключевым инструментом снижения аварийности — огромную роль играет профилактика. Мы видим, как позитивно меняется модель поведения водителей благодаря таким социальным проектам. Уже второй год подряд мы производим для региона наборы для контроля трезвости, и этот инструмент действительно вызвал высокий интерес у аудитории. Он стал востребованным элементом самоконтроля, который помогает водителю принять ответственное решение — садиться за руль, только будучи абсолютно уверенным в своей трезвости. В этом году мы изготовили еще 1 500 таких наборов», — отметил заместитель генерального директора ГК «Урбантех» Александр Домбровский.

В ходе мероприятия союз безопасности дорожного движения Московской области провели тренинг «Без Промилле» — с помощью специальных очков автолюбителям была предоставлена уникальная возможность взглянуть на окружающий мир глазами нетрезвого водителя. Этот наглядный опыт позволил участникам акции лично ощутить, как алкоголь искажает восприятие, замедляет реакцию и нарушает координацию, тем самым демонстрируя смертельную опасность, которую несет вождение в нетрезвом виде.

«Акция, прошедшая сегодня в Реутове, является наглядным подтверждением того, что только через личное осознание смертельной опасности пьяного вождения мы сможем изменить поведение на дорогах, — прокомментировал Иван Теплов, начальник Балашихинской Госавтоинспекции. — Подобные интерактивные проекты, позволяющие буквально «прочувствовать» искаженное восприятие под воздействием алкоголя, становятся ключевым инструментом в нашей работе. Безопасность наших граждан — наш безусловный приоритет, и в этом вопросе компромиссов быть не может. Нулевая терпимость к алкоголю за рулем — это не просто лозунг, а требование времени и гарантия сохранения жизней на дорогах всей Московской области».

Организаторы акции выразили уверенность, что подобные инициативы помогут снизить количество дорожно-транспортных происшествий, связанных с нетрезвым вождением, и сделают дороги Реутова и всей Московской области значительно безопаснее.

