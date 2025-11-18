В Реутове прошел второй этап регионального чемпионата по настольному хоккею

В реутовском центре культуры и искусств в воскресенье, 16 ноября, состоялся второй этап XXIV открытого чемпионата Москвы и Московской области по настольному хоккею. В соревнованиях приняли участие 20 спортсменов со всей России, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В начале мероприятия спортсмены приняли участие в квалификационных раундах, по итогам которого победители вышли в составы высшей и первой лиг. Затем начались традиционные матчи плей-офф, приковавшие внимание пришедших гостей турнира.

«Такой широкий охват в географии участников и накал страстей во время игр доказывают, что настольный хоккей в России живет и развивается. Турнир прошел на высоком уровне, а борьба в общем зачете становится все интереснее», — прокомментировал президент Российской федерации настольного хоккея Владислав Момат.

Региональные соревнования по настольному хоккею проходят при поддержке администрации города и фонда социальной поддержки населения уже второй год подряд. Участникам турнира предстоит пройти еще два этапа чемпионата, прежде чем дойти до финала.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.