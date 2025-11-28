В Реутове прошел рейд по безопасности на железной дороге

Сегодня в районе железнодорожной станции МЦД «Реутов» состоялся рейд «Сохрани себе жизнь» при участии представителей администрации города, сотрудников административно-пассажирской инспекции и «РЖД». Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Мероприятие направлено на профилактику травматизма среди горожан на объектах железнодорожной инфраструктуры. В ходе рейда с жителями были проведены разъяснительные беседы на предмет исключения случаев пересечения железной дороги в неустановленном месте. Кроме того, реутовчанам раздали информационные листовки с правилами поведения на станциях.

Большинство жителей Реутова продемонстрировали ответственное отношение к требованиям, однако выявленные случаи нарушений подтверждают необходимость в продолжении профилактической работы.

Администрация города и представители муниципальных транспортных служб напоминают жителям о возможной опасности и просят быть внимательнее на железнодорожных станциях.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что необходимо решать проблему с зацеперами. РЖД и власти региона совместно работают над обеспечением безопасности на железной дороге.

«Мы сделали безопасность движения комплексной. Учитывая интенсивность, значимость железнодорожного сообщения, мы проводим (работу — ред.) вместе с РЖД и это очень важно, это их зона ответственности и наша зона ответственности. <...> Мне очень приятно, что мы не делим на свое и чужое, а совместно реализуем мероприятия», — сказал Воробьев.