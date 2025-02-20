В Реутове проконтролировали работу общественного транспорта

Контроль работы общественного транспорта в городском округе Реутов ведется на постоянной основе. В ходе последнего рейда комиссия из представителей администрации и административно-пассажирской инспекции проинспектировала работу 14 транспортных средств на четырех маршрутах — № 917, 579, 1226, 916. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Водителя одного транспортного средства привлекли к административной ответственности за прием наличных средств и оштрафовали на 5000 рублей. Напомним, на территории Московской области уже третий год действует закон, запрещающий использование иных средств оплаты транспорта, кроме транспортных, льготных и банковских карт.

Все автобусы оборудованы считывающими устройствами. Если человек оплачивает билет переводом или наличкой, то автоматически становится нарушителем. Наряду с оценкой соблюдения правил оплаты проезда комиссия проверила санитарно-техническое состояние транспортных средств, исправность валидаторов, работу системы отопления.

Если водитель отказывается принять оплату картой и настаивает на наличных, пассажир имеет право подать жалобу на горячую линию министерства транспорта Московской области по номеру: 8 (495) 228-19-19. В обращении нужно указать дату и время нарушения, номер маршрута, государственный номер транспортного средства и данные водителя.

Проведение подобных рейдов помогает повышать качество обслуживания пассажиров и способствует строгому соблюдению законодательства в сфере общественного транспорта.

С начала 2025 года в Реутове провели около 23 мероприятий по мониторингу пассажирских перевозок. Как результат, более 20 пассажиров привлекли к ответственности за безбилетный проезд, более 30 водителей — за нарушения правил оплаты проезда.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье нужно запустить дополнительные транспортные средства на маршрутах в густонаселенных районах.

«У нас была большая работа по приобретению компании «Мострансавто» для того, чтобы обеспечить стабильное транспортное сообщение. Я очень надеюсь, что вот этот «перехват» обеспечит, понятно, что нужны дополнительные транспортные средства, особенно в густонаселенных районах», — сказал Воробьев.