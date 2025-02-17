В Реутове продолжается ремонт дорожной инфраструктуры

В городском округе Реутов продолжается ремонт дорожной инфраструктуры. До конца года подрядчик обновит участки дорог на улицах Молодежной и Дзержинского. Общая протяженность ремонтируемых участков составит около 1,5 км. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Работы проводятся в рамках государственной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса». Финансирование ремонта обеспечено за счет средств бюджета округа и Московской области.

В прошлом году в Реутове в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» было полностью обновлено дорожное покрытие на пяти улицах, общая площадь ремонта составила почти 32 тысячи квадратных метров. В 2024 году началась масштабная реконструкция проспекта Мира. Помимо ремонта дорожного покрытия и тротуаров, планируется благоустройство парковок, зеленых зон, рекламных конструкций и системы освещения.

Выбор улиц для ремонта в этом году был сделан с учетом мнения жителей. В ходе проведенного опроса большинство голосов, помимо проспекта Мира, было отдано за обновление улиц Дзержинского и Молодежной. Именно эти объекты будут приведены в порядок в первую очередь.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что для качественного ввода в эксплуатацию дорожных объектов нужна очень грамотная коммуникация с жителями. По его словам, там, где есть неудобства, конечно, необходимо все объяснять.

«Объяснять логику наших действий, ход работ. Ну, и соответственно в этом режиме взаимопонимания приходить к результату», — сказал губернатор.