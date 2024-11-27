В Реутове продлили автобусный маршрут

Новая автобусная остановка появится в Реутове на улице Железнодорожной. Работы по ее установке уже начались рядом с разворотным кругом у «НПО «Машиностроения», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Остановку решили обустроить после обращений сотрудников «НПО «Машиностроения», которые просили продлить маршруты общественного транспорта. Ранее конечная остановка общественного транспорта располагалась на улице Дзержинского.

Минтранс Московской области разрешил продлить маршрут 17Р при условии, что будет оборудована площадка для посадки в транспорт пассажиров. Возможно, в дальнейшем добавится еще один маршрут.

Между тем, недавно в городском округе Реутов сменился перевозчик. Теперь муниципальные маршруты обслуживают филиалы «Мострансавто». Работу ведут не только по увеличению состава автопарка, но и по скорости ремонта и возращению автобусов на рейсы.

Для обеспечения комфорта пассажиров, в ближайшее время на каждой остановке появится расписание, во всех автобусах разместят специальные QR-коды с полезной информацией.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье регулярно обновляют парк автобусов.

«В Московской области работают более 8 тыс. автобусов. Регион обновил 2 тыс. автобусов», — сказал глава региона.

Также в Подмосковье ввели безналичную оплату автобусов. Воробьев в ходе своего обращения отметил жалобы на те места, где до сих пор требуют оплату наличными. Далее в Подмосковье будут продолжать продвигать безналичную оплату.