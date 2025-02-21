В Реутове отремонтируют три участка дорог протяженностью 3,95 км в 2025 году

В 2025 году на территории городского округа Реутов запланирован капитальный ремонт трех участков дорог общей протяженностью 3,95 км. Работы затронут ключевые магистрали города, что позволит улучшить транспортную инфраструктуру и повысить комфорт для жителей. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Первым объектом станет проспект Мира, где планируется отремонтировать 26 250 кв. метров дорожного покрытия, включая 25 700 кв. метров автомобильной дороги и 550 кв. метров тротуаров. Второй участок — улица Молодежная, где будет обновлено 7 400 кв. метров, из которых 6 300 кв. метров займет ремонт проезжей части, а 1 100 кв. метров — тротуаров. Третий объект — улица Дзержинского, где планируется отремонтировать 10 000 кв. метров автомобильной дороги.

К ремонтным работам планируется приступить весной 2025 года, как только установятся благоприятные погодные условия. Завершение всех работ намечено на осень того же года. Это позволит минимизировать неудобства для жителей и обеспечить качественное выполнение всех этапов ремонта.

Ремонт дорог в Реутове является частью масштабной программы по улучшению транспортной инфраструктуры Московской области. Обновление дорожного покрытия, тротуаров и сопутствующей инфраструктуры повысит безопасность дорожного движения, снизит уровень шума и улучшит экологическую обстановку в городе.

Администрация городского округа Реутов призывает жителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с проведением работ. Все усилия будут направлены на то, чтобы минимизировать воздействие на повседневную жизнь горожан и завершить ремонт в установленные сроки.

Подробная информация о ходе работ и графике их выполнения будет публиковаться на официальных ресурсах администрации Реутова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что транспорт и дороги являются важной темой для Подмосковья.