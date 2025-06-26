В Реутове обновили 12 пешеходных маршрутов в рамках программы «Пешком» в 2025 году

В 2025 году в городском округе Реутов проведены масштабные работы по созданию и ремонту пешеходных коммуникаций в рамках программы «Пешком». Всего было обновлено 12 пешеходных троп, что значительно улучшило условия для передвижения жителей и повысило безопасность на улицах города. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Обновленные пешеходные маршруты расположены по следующим адресам: вблизи домов № 3, 2, 40, 48, 2А, 6, 9, 52, 54, 56 по Юбилейному проспекту, № 12 и 16 по улице Некрасова (участки 1 и 2), № 31 по улице Ленина, № 9 и 10 по улице Лесной, № 2 по улице Молодежной и № 6 по улице Октября до станции Реутов (МЦД-4).

В ходе работ было уложено более 1 тыс. кв. м нового асфальтового покрытия, что значительно повысило комфорт и безопасность пешеходов.

Программа «Пешком» направлена на создание удобной и безопасной городской среды, способствующей активному образу жизни жителей Реутова и улучшению пешеходной доступности.

Администрация городского округа Реутов продолжит работу по развитию пешеходной инфраструктуры в интересах горожан.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что жители лучше знают, как удобнее добираться до остановки или школы, а власти Подмосковья хотят, чтобы привычный маршрут был комфортным и безопасным, поэтому обустраивают протоптанные дорожки.