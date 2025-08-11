В Реутове на пешеходных переходах появились макеты с изображением детей

В городском округе Реутова завершена установка десяти макетов «Дети‑пешеходы» на пешеходных переходах улиц с интенсивным движением. Работы выполнены в рамках подготовки к началу нового учебного года; безопасность детей является безусловным приоритетом муниципалитета и ключевым ориентиром при планировании профилактических мер на дорогах. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Изготовление и размещение макетов направлены на снижение количества ДТП с участием несовершеннолетних и уменьшение тяжести их последствий. Реалистичные фигуры, размещенные у «зебр», привлекают внимание водителей, повышают дисциплину и помогают строго соблюдать скоростной режим: увидев силуэт ребенка возле перехода, участники дорожного движения инстинктивно снижают скорость и заблаговременно готовятся к остановке.

Муляжи выполняют и профилактическую функцию для школьников: они постоянно напоминают о необходимости строго следовать правилам перехода проезжей части, смотреть по сторонам, не выходить на дорогу из‑за препятствий и использовать переход только на разрешающий сигнал светофора. Тем самым усиливается общий уровень культуры безопасного поведения вблизи образовательных организаций. Макеты установлены в рамках реализации муниципальной программы «Развитие и функционирование дорожно‑транспортного комплекса» городского округа Реутов Московской области на 2023–2027 годы.

Установка макетов дополняет комплекс сезонных мер по подготовке к 1 сентября, когда существенно возрастает интенсивность транспортных и пешеходных потоков вблизи школ.

Администрация призывает водителей проявлять максимальную внимательность у пешеходных переходов, особенно в школьных зонах, а родителей — дополнительно напомнить детям правила безопасного пути в учебные заведения и обратно. Совместные усилия позволят сделать повседневный маршрут школьников безопаснее.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратил внимание на важность строительства дорог.

Строящиеся автомобильные объекты очень важны и должны быть завершены качественно в срок, сообщил он.