В Реутове маршрут № 17 будет доезжать до остановки «Фабричный пруд»

В администрации Реутова прошел транспортный час, во время которого обсудили самые актуальные вопросы, связанные с пассажирскими перевозками и дорожным движением, сообщает пресс-служба администрации округа.

Так, стало известно, что автобусный маршрут № 17 по улице Железнодорожная продлен до Фабричного пруда. Комиссия, с участием отдела транспорта администрации Реутова и ГИБДД «Балашихинское», осмотрела автобусный павильон, установленный в 2024 году. Рядом уже появились дорожные знаки и пешеходный переход, весной будет нанесена разметка. В течение двух недель замечания будут устранены и маршрут автобуса № 17 будет продлен до остановки «Фабричный пруд».

Одним из вопросов стало качество пассажирских перевозок. Как рассказал заместитель главы Реутова Евгений Бекяшов, в муниципалитете стало проводится больше рейдов совместно с административно-пассажирской инспекцией. Во время них проверяется соблюдение правил пассажирских перевозок и оплаты проезда. Нарушителям, среди которых как водители, так и пассажиры, выписывают штрафы.

Евгений Бекяшов также сообщил, что по многочисленным обращениям жителей на улице Октября будут обустроены дополнительные искусственные неровности у дома № 48 и 52. Скоростной режим здесь должен быть снижен также из-за того, что рядом открывается новая школа.

Искусственные неровности планируется установить и между автобусными остановками на улице Ленина у дома № 8. Этот участок дороги отличается повышенной аварийностью.

Был рассмотрен и вопрос ремонта автомобильной дороги на проспекте Мира, который запланирован на 2025 год. У дома № 51 будут обустроены две автобусные остановки.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что власти региона планируют развивать транспортную отрасль только с учетом мнения жителей. По его словам, вопросы транспорта всегда волнуют людей и являются важными.

«Поэтому запустили большую программу по ремонту автовокзалов, обновлению автобусов, организации „выделенок“ и остановок. Жители знают, как будет удобнее, поэтому обязательно будем учитывать их мнение и пожелания в проработке этих вопросов», — сказал Воробьев.