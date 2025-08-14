В Реутова продолжается первый этап реконструкции МКАД

В северной части городского округа Реутов развернуты работы в рамках первого этапа масштабной реконструкции Московской кольцевой автодороги (МКАД). На текущем этапе основное внимание уделяется выносу инженерных коммуникаций и переустройству существующих инженерных сетей, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Один из ключевых участков — улица Победы, где уже задействована строительная техника и бригады рабочих. Как сообщил заместитель главы Реутова Евгений Бекяшов, работы ведутся совместно с профильными ресурсоснабжающими организациями, включая «Газпром». До конца текущего года планируется завершить этап перекладки коммуникаций, а уже в первом квартале 2026 года приступить к обустройству нового транспортного съезда с МКАД и организации кругового движения на улице Победы.

На этом участке предусмотрено переустройство 12 метров водопроводных сетей для последующего строительства ливневой канализации. Эти работы планируют начать в сентябре. После завершения инженерных работ начнется благоустройство территории, на которое отведено около двух месяцев. Важно отметить, что реконструкция проводится с максимальным комфортом для жителей и автомобилистов: временных перекрытий движения не планируется.

Основной целью проекта является разгрузка транспортного потока и повышение пропускной способности дорожной сети на северном въезде в Реутов. Дополнительно будет комплексно обновлена транспортная инфраструктура вблизи ТЦ «Шоколад». Здесь появится новый надземный пешеходный переход, который заменит существующий после ввода в эксплуатацию.

Также на период реконструкции пешеходного перехода через МКАД в районе Горьковского шоссе будет установлен временный надземный переход для обеспечения безопасного передвижения граждан. Проект реконструкции неоднократно обсуждался на встречах с жителями города.

В частности, реутовчане интересовались транспортной схемой выезда с улицы Некрасова на Ивановский мост в сторону столицы. Этот участок в настоящее время находится на стадии дополнительной проектировки с учетом поступивших предложений.

Полное завершение всех этапов реконструкции МКАДа на территории Реутова запланировано на 2027 год. Реализация проекта станет важным шагом в развитии городской инфраструктуры и значительно улучшит транспортную доступность для населения.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.

«Весенне-летний период — это активная фаза ремонтов, капитальных ремонтов дорог, мостов. И сегодня ряд направлений требует дополнительного разъяснения», — уточнил Воробьев.